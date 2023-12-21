Во Франции призвали к выходу из ЕС из-за выделения денег Киеву

Лидер партии «Патриоты» французский политик Флориан Филиппо в четверг, 21 декабря, заявил, что финансовая помощь Евросоюза киевскому режиму разоряет Францию и призвал к выходу из Евросоюза, – сообщают СМИ.

Комментируя сообщение о выделении очередного пакета помощи Украине, Филиппо в своем аккаунте соцсети X (экс-Twitter) написал: «Урсула фон дер Ляйен объявила, что за декабрь режиму Зеленского будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда евро. То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС – это война. Это разорение. Франции необходимо, как можно скорее, выйти из Евросоюза и закончить конфликт на Украине».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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