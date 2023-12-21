В Варшаве полиция блокировала Польское телевидение

В Варшаве задние Telewizja Polska-TVP (Польское телевидение) в четверг, 21 декабря, обнесли металлическими барьерами и выставили полицейские наряды, – сообщают СМИ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на польских правоохранителей, «оградить здание попросило руководство TVP, но от какого руководства телеканала поступила такая просьба – от старого или нового, полицейские не уточнили».

Накануне сообщалось о том, что министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич уволил председателей правлений и наблюдательных советов Польского телевидения (TVP) , Польского радио (Radio Polska) и Польского агентства печати (PAP). Одновременно были назначены новые наблюдательные советы, которые должны будут сформировать новые правления общественных СМИ Польши.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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