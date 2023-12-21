Израиль заявил о разрушении сети туннелей ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 21 декабря, заявила, что в городе Газа под Палестинской площадью разрушила крупную сеть туннелей ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛ, в частности, говорится: «Элитное инженерно-саперное подразделение ЦАХАЛ «Яхалом» (Бриллиант, – прим. ред.) и 401-я бронетанковая бригада разрушили крупную сеть туннелей ХАМАС, спрятанную под Палестинской площадью в городе Газа, где 7 октября скрывались высшие должностные лица террористической группировки».

Военный корреспондент Эмануэль Фабиан в своем аккаунте соцсети X (экс-Twitter) написал: «Военные утверждают, что снос туннелей осуществлялся в контролируемой форме элитным инженерно-саперным подразделением «Яхалом» и 401-й бронетанковой бригадой».

В свою очередь, в заметке The Times of Israel говорится: «ЦАХАЛ провел для средств массовой информации экскурсию по Палестинской площади и входам в туннели. …Подпольная сеть туннелей соединялась с домами, офисами и укрытиями высокопоставленных чиновников ХАМАС, в том числе, неуловимого лидера военного крыла террористической группировки Мухаммада Дейфа и высшего чиновника Хамаса в секторе Газа Яхьи Синвара».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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