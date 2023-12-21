В Белом доме назвали «преждевременной» передачу Киеву замороженных российских активов

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 21 декабря, заявил, что США считают преждевременным говорить передаче Украине замороженных суверенных активов России, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Пока говорить об этом слишком рано. Администрация (США, – прим.ред.) еще ждет от Конгресса согласования запроса президента Байдена на выделение Украине дополнительных средств».

Между тем, ранее сегодня газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

«Соединенные Штаты начали срочные переговоры в связи с тем, что Сенат Конгресса не одобряет новый пакет помощи Украине, а средства заканчиваются. Белый дом тихо сигнализирует о своей поддержке использования замороженных российских средств. …В последние недели активизировались переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами европейских стран, так как Вашингтон оказывает давление, чтобы к 24 февраля представить стратегию», – сообщили собеседники издания.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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