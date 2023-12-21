В Буркина-Фасо учредили премию имени Путина

Панафриканист, основатель общественной организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» Махамади Савадого на презентации Международной премии имени президента России Владимира Путина «За борьбу и освобождение народов Африки», учрежденной ивуарийским писателем Сильвеном Такуэ, заявил, что эта награда будет вручаться лидерам стран, которые «поняли необходимость диверсификации партнерства», – сообщает в четверг, 21 декабря, издание Burkina24.

В интервью изданию Махамади Савадого сказал: «Международная премия Владимира Путина призвана воздать должное настоящим лидерам, которые поняли необходимость диверсификации партнерства, а также поблагодарить президента Владимира Путина за его приверженность освобождению Африки. Церемония вручения пройдет 28 декабря возле мемориала Томаса Санкары в Уагадугу».

«Вручение награды воплощает в себе общую приверженность сохранению суверенных прав стран, входящих в Альянс государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер), а также побудит следующее поколение лидеров энергично и решительно защищать суверенитет своего государства», – подчеркнул основатель организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке».

Уагадугу, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube