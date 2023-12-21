Кандидат в президенты США призвала «прохамасовские» страны принять у себя палестинских беженцев

Бывший постоянный представитель США при ООН, кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли заявила, что палестинских беженцев из сектора Газа должен принять у себя Египет или такие «прохамасовские» страны, как Катар, Иран и Турция, – сообщает в четверг, 21 декабря, телеканал ABC.

Отвечая на вопрос, куда идти бегущим из сектора Газа палестинцам, в интервью телеканалу Хейли сказала: «Они должны пойти к КПП Рафах и попросить Египет принять их. …Почему Египет не примет их? Потому что не может проверить, кто из них террористы, а кто нет? Также я всегда говорила, что им следует поехать в страны, поддерживающие ХАМАС Катар, Иран, Турцию… Их надо отправить туда, в эти страны, поддерживающие ХАМАС».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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