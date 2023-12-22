Байден подписал указ, позволяющий расширять и ужесточать антироссийские санкции

Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подписал указ, расширяющий правовые основания для введения антироссийских санкций, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, говорится: «Президент Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Указ направлен на затруднение использование РФ военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

«Указ направлен на противодействие использования Россией международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран. У администрации США появились дополнительные возможности блокировать импорт продукции российского происхождения в случае ее глубокой переработки в третьих странах, такой, как алмазы, морепродукты и алкогольные напитки», – добавили в Белом доме.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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