Предвыборный рейтинг одобрения Байдена оказался хуже всех предыдущих президентов США

Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал данные своего исследования, согласно которым президент США Джо Байден имеет самый низкий рейтинг «среди всех современных» американских президентов перед попыткой переизбрания, – сообщают СМИ.

В сообщении Gallup, в частности, говорится: «Президент Байден начнет 2024 год со стабильно низким рейтингом одобрения, наихудшим по сравнению со всеми другими современными президентами перед тяжелой кампанией по переизбранию. …В декабре рейтинг одобрения Джо Байдена составил 39%. В то же самое время в предвыборном цикле рейтинг одобрения Дональда Трампа составлял 45% (2019 год), Барака Обамы – 43% (2011 год), Джорджа Буша-младшего – 58% (2003 год)».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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