Работники лондонского метро готовятся к забастовке

Британский профсоюз транспортного сектора National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) в пятницу, 22 декабря, всообщил, что из-за разногласий работодателей по вопросу повышения зарплат работники лондонского метро в январе проведут забастовки, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном профсоюзами, в частности, говорится: «Более 90% членов RMT проголосовали против предложения метрополитена о повышении зарплат на 5%, ниже уровня инфляции. Профсоюз назвал этот вариант неприемлемым с учетом формирования премиального фонда на 13 млн фунтов стерлингов ($16,5 млн) для высшего руководства управляющей метрополитеном корпорации Transport for London и повышения в этом году оклада ее комиссара на 11%, до 395 тысяч фунтов в год».

«Инженерно-технический персонал будет бастовать 5-6 января, диспетчеры – 7-8 января, операторы устройств сигнализации – 9 и 12 января, машинисты и работники станций – 10 января», – сообщили в RMT.

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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