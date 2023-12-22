Байден помиловал тысячи американцев, осужденных за хранение и употребление марихуаны

Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, помиловал тысячи американцев, осужденных за употребление и хранение марихуаны на федеральных территориях и в округе Колумбия, сообщают СМИ.

В заявлении Байдена «О помиловании за преступление, заключающееся в простом хранении марихуаны, попытке простого хранения марихуаны или употреблении марихуаны», опубликованном на сайте Белого дома говорится: «Как я уже говорил ранее, обвинительные приговоры за простое хранение марихуаны создали ненужные барьеры для трудоустройства, жилья и возможностей получения образования. Пора исправить эти ошибки …Я помилую дополнительных лиц, которые могут продолжать испытывать ненужные побочные последствия осуждения за простое хранение или употребление марихуаны».

«Это помилование не распространяется на лиц, которые на момент совершения ими правонарушения являлись негражданами и находились в Соединенных Штатах не на законных основаниях», – добавил Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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