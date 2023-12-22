Национальный банк Молдавии возглавила экс-министр финансов Румынии

Глава комиссии по экономике, бюджету и финансам парламента Молдавии, депутат правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан в пятницу, 22 декабря, заявил, что на должность главы Национального банка Молдавии утверждена кандидатура бывшего министра финансов Румынии Анки Драгу, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что согласно законодательству Молдавии возглавлять Нацбанк может только гражданин страны, в связи с чем в четверг, 21 декабря, президент республики Майя Санду подписала декрет о предоставлении Драгу гражданства Молдавии. В пятницу, 22 декабря, спикер парламента Игорь Гросу предложил утвердить Драгу новой главой центробанка Молдавии.

Анка Драгу с 1996 по 2001 год работала в Национальном банке Румынии, с 2001 по 2013 год – в Международном валютном фонде, с 2015 по 2017 год была министров финансов страны.

Кишинев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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