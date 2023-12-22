СМИ: Япония передаст США ракеты к комплексам ПРО Patriot

В рамках упрощения правил экспорта оборонного оборудования Япония разрешила передачу в США боеприпасов для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, – сообщает в пятницу, 22 декабря, The Wall Street Journal.

Американское издание со ссылкой на источники пишет, что «такое решение позволяет соответствовать правилам экспорта для передачи в США ракет для систем Patriot, производимых в Японии. Ранее Токио мог поставлять в Соединенные Штаты только компоненты оборудования оборонного назначения, произведенного по их лицензии».

«Со своей стороны правительство США теперь будет должно получить согласие Токио, если решит передавать иным странам производимые на территории Японии боеприпасы для систем Patriot», – уточняется в материале The Wall Street Journal.

Токио, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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