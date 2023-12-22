Послу Израиля в России отметили о необходимости прекращения огня в Газе

МИД России в пятницу, 22 декабря, сообщил, что замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин во время встречи с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви заявил о срочной необходимости прекращения огня в секторе Газа.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, в частности, говорится: «В ходе беседы состоялось обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа, с упором на рассмотрение данных вопросов на площадках СБ и ГА ООН. С российской стороны была подтверждена срочная необходимость прекращения огня, в том числе в целях обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа к пострадавшим и нуждающимся. На встрече также была отмечена важность восстановления политического горизонта в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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