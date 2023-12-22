США в Совбезе выступили против немедленного прекращения огня в секторе Газа

Из-за блокирования США Совет Безопасности ООН в пятницу, 22 декабря, не принял российскую поправку к резолюции по сектору Газа, призывающую к немедленной приостановке боевых действий, – сообщают СМИ.

Представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во время своего выступления заявил: «Российская Федерация предлагает следующую устную поправку. Россия призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий».

Соединенные Штаты, предложенную российским постпредом поправку, заблокировали. В результате, Совет Безопасности ООН принял проект резолюции, подготовленный арабскими странами, направленный на облегчение поступления в сектор Газа гуманитарной помощи»

За резолюцию проголосовали 13 стран. Для принятия документа он должен была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов Совбеза не должен был выступить против. Россия и США воздержались.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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