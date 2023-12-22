Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Федеральное правительство Германии в пятницу, 22 декабря, заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехника, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайтк правительства ФРГ, говорится, что в новый пакет помощи киевскому режиму входит: три самоходные установки Gepard и 30240 35-мм боеприпасов к ним; боеприпасы для танков Leopard 2A6; 2500 снарядов 155 мм; 25536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов; 10 беспилотных летательных аппаратов Vector; два тягача HX81; пять полуприцепов HX81; восемь грузовиков Zetros; две машины разминирования WiSENT 1; две машины пограничной охраны; восемь транспортных средств; две системы защиты связи AMPS для вертолетов.

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube