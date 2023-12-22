Список иноагентов пополнили автор Масяни мультипликатор Куваев* и диакон Кураев*

Министерство юстиции России в пятницу, 22 декабря, включило в реестр иноагентов автора Масяни, мультипликатора Олега Куваева*, диакона Андрея Кураева*, политолога Александра Рыклина* и две организации.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, говорится: «22 декабря 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Г. Баунов*, С.С. Дарбинян*, О.И. Куваев*, А.В. Кураев*, В.Е. Ратникова*, А.Ю. Рыклин*, интернет-издание «Вёрстка Медиа»*, а также проект «Можем объяснить»*.

А.Г. Баунов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

С.С. Дарбинян* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Является сооснователем общественной организации, включенной в реестр иностранных агентов, занимает должность генерального советника в организации, зарегистрированной в иностранном государстве.

О.И. Куваев* выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.В. Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживает за пределами Российской Федерации.

В.Е. Ратникова* принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступала против специальной военной операции на Украине.

А.Ю. Рыклин* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также в отношении Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

Интернет-издание «Вёрстка Медиа»* принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступало против специальной военной операции на Украине, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Главный редактор Интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.

Проект «Можем объяснить»* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проект имеет поддержку со стороны информационных ресурсов, связанных с иностранными агентами, журналистами проекта являются лица, включенные в реестр иностранных агентов.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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