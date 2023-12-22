Израиль поблагодарил США за блокировку на Совбезе ООН поправки о прекращении огня в секторе Газа

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в пятницу, 22 декабря, выразил благодарность США за то, что они на Совете Безопасности ООН заблокировали поправку о незамедлительном прекращении огня в секторе Газа, а также заявил, что ООН нельзя доверять, – передают израильские СМИ.

Сообщается, что глава израильской дипломатии после голосования США в Совете Безопасности ООН против поправки с требованием немедленного прекращения огня, против чего выступает Тель-Авив, поблагодарил США и президента Джо Байдена за то, что они «стояли на стороне Израиля на протяжении всех переговоров и придерживались «определенных красных линий».

«Благодарю США и президента Байдена за то, что они стояли на стороне Израиля на протяжении переговоров по резолюции Совета Безопасности ООН и придерживались определенных красных линий. Резолюция сохраняет за израильскими органами безопасности полномочия по мониторингу, инспекциям и въезду в Газу. …Провал работы ООН в последние 17 лет позволили ХАМАСУ рыть террористические туннели и производить ракеты. Очевидно, что ООН нельзя доверять в том, что касается контроля за поступлением помощи в сектор Газа», – написал Эли Коэн в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter).

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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