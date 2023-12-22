Американский сенатор составил список «странных» бюджетных трат правительства США

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол составил свой ежегодный список непроизводительных трат американского правительства, – сообщает The Epoch Times.

В публикации издания говорится, что «сенатор Пол обнаружил американский грант на 2,7 миллиона долларов исследователям в Санкт-Петербурге, которые делали операции кошкам на мозге, а потом ставили их на беговые дорожки и пересылали в США видео экспериментов, вызвавших протесты американских зоозащитников. …Странным расходом стала закупка министерством обороны США за 8 тысяч долларов аквариума для лобстеров. Кроме того, Федеральный бюджет США оплатил замеры температуры у 16 лабрадоров разного окраса, чтобы выяснить, что цвет шерсти не влияет на температуру их тел. … Правительство выделило 477 121 долларов на «насильственную» смену пола у группы макак-резусов в интересах науки».

«При этом, говорит сенатор, Пентагон потерял 90 миллионов долларов из-за неправильного хранения 80 газотурбинных двигателей, та же участь постигла трансмиссии на 12 миллионов и танковые шасси еще на 68 миллионов. Однако, большую часть никчемных трат составили проценты по государственному долгу – 659 из 900 миллиардов долларов, а также неправомерные бюджетные выплаты – 236 миллиардов долларов, которые достались ошибочным бенефициарам на ошибочных основаниях или в ошибочном размере», – пишет The Epoch Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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