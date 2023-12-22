Байден подписал военный бюджет США на 2024 год

Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подписал оборонный бюджет страны объемом в $886 млрд, – передают СМИ.

В сообщении, распространенном администрацией США, в частности, говорится: «Президент Джо Байден подписал военный бюджет на 2024 год. Документом предполагается выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны, энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб. …На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов».

Напомним, что 13 декабря Сенат Конгресса одобрил проект военного бюджет на 2024 финансовый год в размере $886 млрд. 14 декабря документ 310 голосами «за» и 118 «против» поддержала Палата представителей Конгресса США, после чего он поступил на подпись к Джо Байдену.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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