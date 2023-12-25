Путин разрешил частной охране уничтожать беспилотники на объектах ТЭК

Президент России Владимир в понедельник, 25 декабря, подписал закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) уничтожать беспилотники.

В документе, размещенном на сайте официальный правовых актов, в частности, говорится, что закон разработан «в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от незаконного вмешательства с помощью беспилотных аппаратов».

Закон дает право частной охране объектов ТЭК «пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. …Делать это можно, в том числе, как посредством повреждения или уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления».

До сегодняшнего дня возможность уничтожать БПЛА была только у правоохранителей, ЧОП и вневедомственной охраны, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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