Нетаньяху объявил об «углублении» военной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после посещения военных в секторе Газа на заседании парламентской фракции партии «Ликуд» в Кнессете (парламенте) в понедельник, 25 декабря, заявил, что Тель-Авив в ближайшие дни в палестинском анклаве углубит наземную операцию, – сообщает The Jerusalem Post.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «Я только что вернулся из сектора Газа, встречался там с дивизией резервистов. Все они меня просили об одном – не останавливаться и идти до конца. Так вот, мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия в Газе. Это будет долгая битва, и она еще не близка к завершению».

Ранее сегодня Минздрав сектора Газа в своем Telegram-канале сообщил, что «число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 20 674, пострадали 54 536 человек».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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