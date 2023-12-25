Путин дал разрешение поднять флаги на трех новейших боевых кораблях

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 декабря, принял участие в церемонии подъема флага на новых боевых кораблях: фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин», поступающих в состав Военно-Морского Флота, – сообщили в Кремле.

После доклада министра обороны Сергей Шойгу, глава государства разрешить поднять флаги на боевых кораблях и сказал: «Ввод в состав флота новейших кораблей – еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъёме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг в возрождении, развитии нашего кораблестроения. Сейчас на стапелях у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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