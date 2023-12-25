Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, в Санкт-Петербурге, принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) в узком составе, – сообщили в Кремле.

В своем вступительном слове глава государства сказал: «Как и договаривались, мы встречаемся в Петербурге, у нас насыщенная повестка дня. Сегодня рассмотрим целый ряд принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности предстоит одобрить проект декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашего объединения на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года».

«Говоря о сотрудничестве в рамках ЕврАзЭС, хотел бы с удовлетворением констатировать, что оно продвигается весьма успешно и динамично, способствуя более полному раскрытию экономического потенциала наших государств», – добавил Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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