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Понедельник, 25 декабря 2023, 19:59 мск

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Лукашенко: Зеленский начал понимать, что единственное решение конфликта с Россией лежит в политической плоскости

Фото: официальный сайт президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на брифинге перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭс) в понедельник, 25 декабря, заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский начал понимать, что единственным путем урегулирования конфликта на Украине является – политический, «иначе будет крах», – сообщает агентство БелТА.

В ходе общения с журналистами Лукашенко сказал: «Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще – крах. Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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