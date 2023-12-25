Лукашенко назвал Борреля «дураком», а его призыв к НАТО готовиться воевать с Россией – «дурью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на брифинге перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) в понедельник, 25 декабря, заявил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель – «дурак», а его призыв готовиться к затяжной войне НАТО с Россией – «дурью», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Лукашенко сказал: «Ни Россия, ни Белоруссия не стремятся к войне с НАТО. Ситуация в украинском конфликте складывается благоприятно и для России, и для Запада, у которого есть шанс не потерять Украину. Что касается слов Борреля, который призвал готовиться к затяжной войне НАТО с Россией – это дурь! Это человек дурной просто, понимаете? Он – дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал».

Напомним, что на прошедшей неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности», и призвал «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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