В следующем году саммит ЕврАзЭС под председательством Армении пройдет в Москве

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) в понедельник, 25 декабря, заявил, что в следующем году председательство в организации переходит Армении, но его юбилейный саммит пройдет в Москве, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «С 1 января Россия передает председательские функции в ЕврАзЭС Армении. Хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь. Как мы уже отмечали, в будущем году исполняется 10 лет с заключения основополагающего договора в ЕврАзЭС. И мы сейчас в узком составе договорились, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением – провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею в Москве».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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