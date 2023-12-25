Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц в Россию

Президент России Владимир Путин во время выступления белорусского коллеги Александра Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) в понедельник, 25 декабря, попросил «не жадничать» с поставками куриных яиц в Россию, – передают СМИ со ссылкой на трансляцию Кремля.

В ходе своего выступления Лукашенко сказал: «За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, птице, молоке, овощах, растительном масле – в яйце курином», на что Путин отметил: «Поставьте нам немножко. Не жадничайте!»

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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