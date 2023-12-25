В МИД РФ заявили о бесполезности резолюции ООН по гуманитарному доступу в сектор Газа без прекращения огня

МИД России в понедельник, 25 декабря, выпустило заявление, в котором говорится, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция по гуманитарному доступу в сектор Газа не сможет исправить катастрофическую ситуацию без требования о прекращении огня.

В сообщении, распространенном российским МИДом, в частности, говорится: «Новая резолюция СБ ООН 2720 без ключевого требования о прекращении боевых действий исправить эту катастрофическую ситуацию не может. Генсекретарь ООН и главы специализированных гуманитарных агентств вновь и вновь указывают, что доставлять помощь в Газу в условиях массированных ударов и бомбардировок невозможно, пропускаемые грузы – «капля в море» человеческих страданий и потребностей, гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, практически полностью разрушена»

«Наша страна подтверждает свои неизменные подходы: осуждает террористическое нападение на Израиль 7 октября, которое не должно служить оправданием для продолжающегося коллективного наказания миллионов мирных палестинцев, выступает за срочное прекращение огня как обязательное условие для налаживания гуманитарного доступа к нуждающимся», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве и добавили: «Пропустить американцы готовы только до предела выхолощенные формулировки, которые можно использовать для прикрытия продолжения военной операции Израиля в Газе. В результате СБ ООН как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности вот уже третий месяц не может выполнить свой прямой мандат».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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