Тегеран выступил с угрозами в адрес Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник, 25 декабря, выступил с угрозами в адрес Израиля за убийство в Сирии иранского высокопоставленного офицера в результате авиаудара Тель-Авива, – сообщает The Times of Israel.

В заявлении, опубликованном на сайте КСИР, в частности говорится: «Генерал Рази Мусави был убит в результате удара под Дамаском. Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление».

«Мусави отвечал за координацию военного союза между Ираном и Сирией и принимал активное участие в усилиях Тегерана по поставке оружия доверенным лицам, включая ливанскую «Хезболлу»», – пишет в своей заметке The Times of Israel.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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