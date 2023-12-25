Из-за запрета на работу палестинцам израильская экономика будет терять более чем 800 миллионов долларов в месяц

Представитель министерства финансов Израиля в понедельник, 25 декабря, на заседании комитета Кнессета (парламента) по иностранным делам заявил, что решение правительства о запрете на въезд большинству палестинских рабочих с Западного берега может обойтись экономике страны в 3 миллиарда шекелей (830 307 300 долларов США) в месяц, – сообщает The Jerusalem Post.

В заметке издания говорится, что «более 10 000 рабочих, в основном из Таиланда, которые работали в сельском хозяйстве, покинули страну после 7 октября. Израилю может понадобиться более 30 000 иностранных рабочих, чтобы заполнить пробел, оставленный этими работниками в сферах строительства и сельского хозяйства. Дефицит усугубляется решением правительства запретить въезд большинству рабочих с Западного берега и мобилизацией сотен тысяч израильских резервистов для войны против ХАМАС».

Президент Ассоциации подрядчиков Израиля Рауль Сарго сказал: «Мы находимся в очень тяжелом положении. Строительная отрасль полностью остановлена ​​и ее производительность составляет лишь 30 процентов. 50% объектов закрыты, и это оказывает влияние на экономику Израиля и рынок жилья».

Со своей стороны, председатель комитета Кнессета по иностранным делам Элияху Ревиво заявил, что «Израиль должен решить, будет ли он отказываться от помощи палестинцев или нет. Пока не будет предложено никаких решений, государство по-прежнему зависит от палестинских рабочих. Правительство затягивает решение этого вопроса».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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