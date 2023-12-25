Хуситы угрожают «навлечь проклятие» на Красное море

Министр обороны правительства хуситов Йемена генерал-майор Мухаммад Аль-Атфи в понедельник, 25 декабря, заявил о готовности «навлечь проклятие» на Красное море, а также к более мощным атакам на торговое судоходство в регионе, – сообщает издание The National.

В публикации эмиратского издания говорится, что Аль-Атфи сказал следующее: «Радиус действия нашего стратегического оружия намного превосходит ожиданий наших врагов. Для нас нет «красных линий». Мы навлечем проклятие на Красное море, на Аденский залив, на Аравийское море и на Баб-эль-Мандебский пролив! Мы приберегли на будущее более болезненные действия против коммерческого судоходства в регионе».

Сана, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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