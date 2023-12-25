Лидеры стран ЕврАзЭС подписали Декларацию и ряд других документов

Главы стран-членов Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС ) в понедельник, 25 декабря, в Санкт-Петербурге подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», а также ряд других документов.

В сообщении на сайте Кремля, в частности, говорится: «Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь». ...Также подписан протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, решение «Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год», решение «О председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии», решение «О персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии», решение «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2025 годы».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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