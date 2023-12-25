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Понедельник, 25 декабря 2023, 23:54 мск

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США поставили Израилю 10 тысяч тонн вооружений и военной техники

Архив, фото: агентство «Анадолу»

Более десяти тысяч тонн вооружений и военной техники на 244 транспортных самолетах и 20 кораблях поставили США Израилю с начала палестино-израильского конфликта 7 октября, – сообщает израильский «12-й ТВ-канал».

В сообщении телеканала также говорится, что «министерство обороны Израиля заработало 40 миллиардов шекелей (почти 2,8 миллиарда долларов) на дополнительных поставках и заказах из США. Все производственные линии военной промышленности Израиля работают круглосуточно».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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