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Понедельник, 25 декабря 2023, 23:54 мск

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СМИ: Бундесвер не способен защитить Германию из-за Украины

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Официальный представитель Христианско-социального союза (ХСС) по внешней политике Флориан Хан заявил, что Бундесвер (министерство обороны ФРГ,– прим.ред.) не способен защитить себя и Германию из-за Украины, – сообщает в понедельник, 25 декабря, издание Focus Online.

В интервью журналу интервью Хан сказал: «Из-за необходимых взносов для Украины и медленных поставок новой техники бундесвер находится в худшем положении, чем до начала российско-украинского конфликта. Без запаса и надежного кадрового резерва бундесвер не способен защитить нас или поддержать себя».

«Бундестаг обязан приложить все усилия для наращивания производства вооружений. В настоящее время из-за поставок на Украину собственные запасы бундесвера истощены, а промышленность ФРГ почти не получает заказов. Германии требуется увеличить оборонный бюджет на €10 млрд в год», – подчеркнул политик.

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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