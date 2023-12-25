российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 декабря 2023, 01:04 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Польский генерал заявил, что Украине остается только обороняться

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на сегодняшний день Украине остается только обороняться, поскольку преимущество России слишком велико, и она сохраняет инициативу, – сообщает в понедельник, 25 декабря, Gazeta Wyborcza.

В интервью изданию Скшипчак сказал: «Украинцы объявляют о новом контрнаступлении, но, по моему мнению, оно не состоится. Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь можно только защищаться. Россияне отвоевывают новые территории, К тому же, у них огневое превосходство и на стрельбу они тратят в 5-7 раз больше артиллерийских снарядов в сутки, чем украинцы».

«Сохранят ли россияне инициативу? Определенно – да. Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре, хотя симптомы этого мы могли наблюдать и раньше», – добавил экс-командующий польскими сухопутными войсками.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,