Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на сегодняшний день Украине остается только обороняться, поскольку преимущество России слишком велико, и она сохраняет инициативу, – сообщает в понедельник, 25 декабря, Gazeta Wyborcza.

В интервью изданию Скшипчак сказал: «Украинцы объявляют о новом контрнаступлении, но, по моему мнению, оно не состоится. Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь можно только защищаться. Россияне отвоевывают новые территории, К тому же, у них огневое превосходство и на стрельбу они тратят в 5-7 раз больше артиллерийских снарядов в сутки, чем украинцы».

«Сохранят ли россияне инициативу? Определенно – да. Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре, хотя симптомы этого мы могли наблюдать и раньше», – добавил экс-командующий польскими сухопутными войсками.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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