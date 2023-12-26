В Кремле заявили, что Армения и Азербайджан готовы к «выходу на мирный договор»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 26 декабря, на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, в котором принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян, заявил, что Баку и Ереван готовы «к выходу на мирный договор», – сообщает Первый канал.

Отвечая на вопрос, не страшно ли собирать вместе противоборствующие стороны, Песков сказал: «Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Здесь никакого риска нет».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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