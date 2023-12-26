В турецком парламенте одобрили заявку Швеции на вступление в НАТО

Комиссия по международным делам Великого национального собрания (парламента) Турции во вторник, 26 декабря, одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, – сообщает телеканал TRT Haber.

В сообщении телеканала говорится: «Документ одобрен и передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Великого национального собрания».

Следует отметить, что ранее сегодня агентство Associated Press сообщило, что «турецкие парламентарии возобновили дебаты о вступлении Швеции в НАТО через несколько дней после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что решение США вопроса о продаже истребителей F-16 Турции и отмена Канадой эмбарго на поставки оружия Анкаре могут поспособствовать одобрению членства Швеции в военном блоке».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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