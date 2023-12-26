В Минобороны сообщили, сколько миллионов снарядов получили в 2023 году

Министерство обороны России, подводя итоги деятельности за 2023 год, сообщило, что в завершающемся году российские Вооруженные силы получили более 20 миллионов боеприпасов, – сообщает во вторник, 26 декабря, РИА Новости.

В сообщении агентства со ссылкой на документ оборонного ведомства говорится: «Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов. Кроме того, в войска были поставлены 250 самолетов и вертолетов, 57 надводных кораблей, 617 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки. Для средств ПВО в этом году было поставлено свыше 7 тысяч 200 зенитных управляемых ракет».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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