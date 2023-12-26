Израиль готов воевать в секторе Газа еще «много месяцев»

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во вторник, 26 декабря, заявил, что война в секторе Газа продлится «еще много месяцев», поскольку «у этой войны сложные цели», – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ, говорится, что Халеви сказал следующее: «У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев».

«Сейчас мы концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа. Для полного уничтожения террористической организации не существует волшебных решений или коротких путей, есть только упорная и решительная борьба. И мы очень решительны. Мы доберемся до руководства ХАМАС, займет ли это неделю или месяцы»,– подчеркнул глава генштаба ЦАХАЛ.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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