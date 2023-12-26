Тель-Авив обвинил ООН в соучастии ХАМАС и отказал в «автоматической» выдаче виз сотрудникам организации

Представитель правительства Израиля Эйлон Леви во вторник, 26 декабря, заявил, что его страна больше не будет выдавать автоматические визы сотрудникам ООН, потому что «Организация Объединенных Наций является соучастником» ХАМАС», – сообщает The Times of Israel.

В заметке издания говорится, что Эйлон Леви заявил следующее: «ООН прикрывает ХАМАС. Эта Всемирная организация не осудила террористическую группировку за то, что ХАМАС скрывался в больницах и крал помощь, предназначенную для гражданского населения в Газе, когда Израиль наносил удары. В связи с этим Израиль будет рассматривать запросы на получение визы от сотрудников ООН в индивидуальном порядке, а не автоматически».

«Такой шаг усиливает напряженность в отношениях между Организацией Объединенных Наций и Израилем, который уже давно утверждает, что всемирная организация подвергает его несправедливой и непропорциональной критике», – пишет Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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