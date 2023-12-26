Нетаньяху заявил о расширения боев в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 26 декабря, заявил, что его страна расширяет боевые действия на юге сектора Газа и продолжает войну с ХАМАС, – сообщают СМИ.

В заявлении Нетаньяху, распространенном канцелярией израильского премьера, говорится: «Мы продолжаем войну, расширяя боевые действия на юге сектора Газа. Мы заявляем террористам ХАМАС: мы вас видим и доберемся до вас! Наши бойцы сражаются на земле, иногда под землей, и в небе также у нас есть глаза».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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