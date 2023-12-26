Координатором по Газе от ООН назначена и.о. главы минфина Нидерландов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 26 декабря, назначил старшим координатором Всемирной организации по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам по сектору Газа и.о. министра финансов Нидерландов Сигрид Каг, которая приступит к своим обязанностям 8 января, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном офисом генсека ООН, говорится: «Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН, принятой на прошлой неделе. В этой роли она Сигрид Каг упростит, координацию, отслеживание и верифицирование поставок гуманитарных грузов в Газу. Также она создаст механизм ООН по ускорению поставок гуманитарных грузов в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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