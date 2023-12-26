В ЛНР приостановлено действие комендантского часа на время новогодних каникул

Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 26 декабря, распорядился на время проведения новогодних и рождественских праздников приостановить действие комендантского часа.

В документе, размещенном на сайте главы республики, говорится: «Действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.10.2022 № УГ – 1072/22 (с изменениями), приостанавливается с 23:00 31.12.2023 до 04:00 08.01.2024, – говорится в документе. Действие указа не распространяется на территории ряда муниципальных образований: Кременской, Сватовский, Троицкий муниципальные округа, а также городские округа города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк».

Луганск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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