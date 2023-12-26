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Среда, 27 декабря 2023, 01:13 мск

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Париж «решительно осудил» Израиль за систематические бомбардировки сектора Газа

Фото: страница МИД Франции в Твиттере

МИД Франции во вторник, 26 декабря, выпустил заявление, в котором «решительно осудил» Израиль за бомбардировки в секторе Газа, приведшие к жертвам среди мирного населения, – сообщает агентство AFP.

Как сообщает французское агентство, в заявлении, распространенном МИДом Пятой Республики, в частности, говорится: «Франция повторяет свой решительный призыв к немедленному перемирию и прекращению огня, а также осуждает систематические бомбардировки, которые в последние дни снова привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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