Париж «решительно осудил» Израиль за систематические бомбардировки сектора Газа

МИД Франции во вторник, 26 декабря, выпустил заявление, в котором «решительно осудил» Израиль за бомбардировки в секторе Газа, приведшие к жертвам среди мирного населения, – сообщает агентство AFP.

Как сообщает французское агентство, в заявлении, распространенном МИДом Пятой Республики, в частности, говорится: «Франция повторяет свой решительный призыв к немедленному перемирию и прекращению огня, а также осуждает систематические бомбардировки, которые в последние дни снова привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube