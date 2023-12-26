Захарова уверена, что в следующем году США будут поддерживать российско-украинский конфликт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 26 декабря, заявила, что США в следующем году будут поддерживать российско-украинский конфликт любыми методами, – сообщает радио «Комсомольская правда».

Отвечая на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину в следующем году, интервью радиостанции Захарова сказала: «Они будут делать все для того, чтобы эту тему (украинский конфликт,– прим.ред.) весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги – они будут делать это. Не получится – они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того, чтобы показывать активность на этом направлении. Любые методы пойдут в ход. И, безусловно, будет бесконечное большое информационно-политическое шоу, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался. А для демократов, для тех, кто сейчас идет на предвыборный цикл, это смерти подобно».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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