Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным Праздником

Президент России Владимир Путин в среду, 27 декабря поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днем спасателя и поблагодарил профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач.

В своем видеообращении глава государства сказал: «В этом году вы оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России. В кратчайшие сроки эвакуировали наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Как и прежде, проведено множество гуманитарных операций по доставке пострадавшим людям продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости. И не только в нашей стране, но и в других регионах мира, ведь у человеческого горя нет национальности. Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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