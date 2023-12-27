СМИ: ЕС рассматривает запасной план финансирования Украины на 20 млрд евро

Евросоюз обсуждает резервный план финансовой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро за счет взятия средств в долг под гарантии стран-членов сообщества. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. В ЕС рассчитывают при помощи этого механизма обойти блокировку Венгрией четырехлетнего плана помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Как отмечает издание, предоставление государствами-членами гарантий бюджету Евросоюза позволит Еврокомиссии занять для Украины до 20 млрд евро на рынках капитала в 2024 году.

Собеседники газеты полагают, что это наиболее практичный способ оказания поддержки Киеву на тот случай, если Будапешт откажется снять вето на помощь Украине на саммите ЕС, намеченном на 1 февраля.

Отмечается, что запасной вариант поддержки Киева не требует гарантий от всех 27 стран-членов ЕС, поскольку решение будут принимать страны с самыми высокими кредитными рейтингами. При этом издание указывает, что некоторым странам, включая Германию и Нидерланды, для получения национальных гарантий необходимо получить одобрение парламента.

В случае согласования этой схемы помощь Украине может быть одобрена уже к марту следующего года, говорится в статье.

Другой план финансирования Украины, рассматриваемый в Брюсселе, предусматривает предоставление Киеву дешевых краткосрочных кредитов на сумму 18 млрд евро, передает «Интерфакс», ссылаясь на статью FT. Однако для этого потребуется решение большинства стран ЕС.

При этом, как указали источники газеты, приоритетом для Евросоюза остается согласование помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Напомним, на недавнем саммите ЕС лидеры стран сообщества не смогли согласовать план финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Венгрия блокировала выделение денег Киеву. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страны ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса на саммите в начале 2024 года.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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