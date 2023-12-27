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Среда, 27 декабря 2023, 11:30 мск

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Около половины жителей США разочарованы системой выборов президента

Фото: pixabay

В США растет число граждан, которые сомневаются в справедливости способа избрания президента. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на результаты опроса.

Согласно итогам исследования, 46% респондентов заявили, что пессимистично относятся к способу избрания лидеров страны. Американцы разочарованы в политической системе из-за сомнений в честности праймериз и отстаивания партиями интересов рядовых граждан.

Примерно четверть опрошенных отметили, что «лишь немного» уверены или «совсем не уверены» в том, что и Демократическая партия, и Республиканская партия справедливо выбирают кандидата в президенты.

Треть республиканцев и порядка 45% независимых избирателей считают, что Республиканская партия двигается в неверном направлении. Той же точки зрения придерживаются порядка четверти демократов и 41% независимых избирателей США в отношении Демократической партии.

Сторонники обеих партий сомневаются, что выдвигаемый на должность главы государства кандидат сможет одержать победу на всеобщих выборах, а также в том, что новые кандидаты будут представлять взгляды их партии или американцев в целом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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