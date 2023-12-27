Эрдоган сравнил израильского премьера Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре сравнил действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в секторе Газа с Гитлером,– сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию турецкого телеканала TRT Haber.

В эфире телеканала Эрдоган сказал: «Знаете, они много говорят о Гитлере. А чем вы отличаетесь от Гитлера? Отличаются ли действия Нетаньяху от действий Гитлера? Нет. Гитлер не был так богат, как он. Нетаньяху богаче Гитлера. Он получает поддержку с Запада. Всевозможная поддержка идет из Америки. И при всей этой поддержке они убили более 20 тысяч жителей Газы».

«С начала нападений в Газе прошло 80 дней, все ценности человечества за это время были расстреляны. Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет», – подчеркнул турецкий лидер и добавил: «Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер, поэтому она безмолвствует. У Запада есть долги перед Израилем, у Турции их нет. Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, с этой помощью Израиль убивает жителей Газы».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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