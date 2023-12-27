Путин предложил учредить премию «Наставник года»

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященному «Году педагога и наставника» в среду, 27 декабря, предложил учредить премию «Наставник года», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства скзал: «Воспитание – скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории» – эти слова принадлежат великому русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Он много писал о роли наставника в формировании мировоззрения подрастающего поколения. Сегодня мы возвращаемся к этим традициям, берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования, восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах. Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий. И, безусловно, важнейший вопрос здесь – это улучшение условий труда педагогов».

«Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года». Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все регионы, – сказал Путин на заседании Госсовета.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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